Опубликована платформа OpenSilver 2.2, продолжающая развитие технологии Silverlight

Опубликован выпуск проекта OpenSilver 2.2, продолжающего развитие платформы Silverlight и позволяющего создавать интерактивные web-приложения при помощи технологий C#, F#, XAML и .NET. Скомпилированные при помощи OpenSilver приложения Silverlight могут работать в любых настольных и мобильных браузерах с поддержкой WebAssembly, но компиляция пока возможна только в Windows с использованием среды Visual Studio. Код проекта написан на языке C# и распространяется под лицензией MIT.

В 2021 компания Microsoft прекратила разработку и сопровождение платформы Silverlight в пользу применения стандартных Web-технологий. Изначально проект OpenSilver был нацелен на предоставление инструментария для продления жизни существующих Silverlight-приложений в условиях отказа от сопровождения платформы компанией Microsoft и прекращения поддержки плагинов в браузерах. В OpenSilver поддерживаются все основные возможности движка Silverlight, включая полную поддержку языков C# и XAML, а также реализацию большей части API платформы, достаточную для использования таких C#-библиотек, как Telerik UI, WCF RIA Services, PRISM и MEF.

В текущем виде OpenSilver уже вышел за рамки прослойки для продления жизни Silverlight и может рассматриваться как самостоятельная платформа для создания новых приложений. Например, проектом развивается среда разработки (дополнение к Visual Studio), обеспечивается поддержка новых версий языка C# и платформы .NET, предоставляется совместимость с библиотеками на языке JavaScript.

В качестве основы OpenSilver задействован код открытых проектов Mono (mono-wasm) и Microsoft Blazor (часть ASP.NET Core), а для выполнения в браузере применяется компиляция приложений в промежуточный код WebAssembly. OpenSilver продолжает развитие проекта CSHTML5, позволяющего компилировать приложения C#/XAML/.NET в представление на языке JavaScript, пригодное для запуска в браузере, и расширяет его кодовую базу возможностями для компиляции C#/XAML/.NET в WebAssembly, а не в JavaScript.

В новой версии OpenSilver добавлены компоненты для обеспечения совместимости с приложениями, разработанными при помощи среды визуального проектирования Visual Studio LightSwitch. После прекращения поддержки плагина Silverlight пользователи подобных программ были вынуждены либо заменить эти приложения, либо полагаться на использование Silverlight в режиме IE, предоставляемом в некоторых версиях Windows, сохранение поддержки которого в будущих обновлениях Windows не гарантируется. Реализованные в OpenSilver 2.2 компоненты дают возможность избавиться от зависимости от IE и выполнять LightSwitch-приложения в современных web-браузерах.

Работа в современных браузерах обеспечивается через компиляцию LightSwitch-приложений в представление, использующее актуальные технологии, такие как HTML5 и WebAssembly, поддерживаемые во всех браузерах, включая Edge, Chrome, Firefox, Safari и Opera, и не требующих установки плагинов. В текущем виде пока предоставляется только runtime-окружение для запуска приложений LightSwitch, без возможности создания программ в визуальном редакторе кода Visual Studio LightSwitch. В будущих выпусках OpenSilver намечено предоставление средств разработки, поддерживающих разные платформы. В частности, запланировано создание системы визуального проектирования интерфейса XAML UI Designer, обеспечение интеграции с платформой .NET MAUI для создания программ для iOS, Android, macOS, Linux и Windows, а также реализация поддержки XAML Hot Reload, CLI, VS Code и Rider.