Опубликована среда рабочего стола GNOME 46

После шести месяцев разработки представлен выпуск среды рабочего стола GNOME 46. Для быстрой оценки возможностей GNOME 46 предложены специализированные Live-сборки на основе openSUSE и установочной образ, подготовленный в рамках инициативы GNOME OS. GNOME 46 также уже включён в состав экспериментальных сборок Ubuntu 24.04 и Fedora 40.

В новом выпуске:

Добавлена функция глобального поиска, вызываемая при помощи клавиатурной комбинации Ctrl+Shift+F или через новую кнопку «Поиск» в файловом менеджере. Функция позволяет одновременно выполнять поиск в нескольких местах, заранее определённых в настройках (помимо домашнего каталога, можно указать и другие каталоги для поиска), а также использовать ранее доступные возможности для поиска содержимого файлов и фильтрации файлов по типу и дате последнего изменения.

В файловом менеджере Nautilus (GNOME Files) проведён значительный рефакторинг кода и выполнена оптимизация производительности. Решена проблема с поступательной отрисовкой на экране — содержимое окна теперь обновляется мгновенно. В нижнюю часть боковой панели добавлен новый индикатор прогресса выполнения длительных операций, позволяющий отслеживать работу в контексте отдельных операций и сразу видеть какие операции ещё выполняются, а какие уже завершены. В интерфейс настройки файлового менеджера добавлена возможность поиска и предложена опция для показа более детальной информации о дате и времени. Для быстрого перехода в адресную строку теперь достаточно щёлкнуть мышью в область с файловым путём. В режиме навигации с использованием миниатюр (grid view) добавлены визуальные метки для выделения избранных файлов, помеченных звёздочкой. В боковой панели в секции «Other Locations» обеспечено отображение доступных сетевых устройств.

Значительно обновлён интерфейс «Online Accounts», предназначенный для управления подключением к внешним сервисам. Добавлена поддержка подключения к Microsoft OneDrive и настройки учётной записи к Microsoft 365. После подключения в боковой панели файлового менеджера отображается кнопка «OneDrive», при помощи которой можно просмотреть содержимое из хранилища «OneDrive» по аналогии с тем, как осуществляется навигация по локальным файлам. Модернизировано оформление интерфейса для настройки Online Accounts. Добавлен новый тип учётных записей — WebDAV, предоставляющий средства для обращения к внешним календарям-планировщикам и адресным книгам. При подключении к учётным записям задействован выбранный по умолчанию web-браузер, что позволило добавить поддержку дополнительных методов аутентификации, таких как USB-токены.

Добавлена настройка, позволяющая удалённо подключаться к рабочему столу при помощи протокола RDP и использовать внешнюю систему как полноценную рабочую станцию. Среди прочего можно подключаться к новым системам и удалённо настраивать параметры экрана.

Обновлён интерфейс для настройки GNOME. Упрощена навигация по настройкам. Добавлена новая секция System, в которую вынесены параметры локализации, языка, даты/времени, SSH, учётных записей пользователей и удалённого подключения к рабочему столу. В секцию Apps перенесены настройки подключаемых накопителей и интерфейс выбора приложений по умолчанию. Расширено описание настроек и улучшены всплывающие подсказки. Улучшена навигация при помощи клавиатуры. Ускорена загрузка содержимого при настройке внешнего вида и улучшен предпросмотр вносимых изменений. Расширены настройки тачпада — добавлены опции для конфигурирования действий при нажатии второй (правой) кнопки, касании двумя пальцами и щелчке в угол тачпада. Также добавлен переключатель, позволяющий отключать блокировку тачпада во время набора на клавиатуре, что может потребоваться для некоторых приложений и игр. Улучшено управление настройками степени нажима для стилусов Wacom.

Расширены средства для людей с ограниченными возможностями. Добавлена функция временного отключения экранного ридера Orca через нажатие Ctrl+Alt+Shift+Q. В Orca добавлена команда для вывода сведений о состоянии системы. Улучшена навигация при помощи клавиатуры по таблицам. Добавлена экспериментальная поддержка фреймворка для синтеза речи Spiel.

Добавлен обновлённый набор типовых аватаров, выставляемых когда пользователь явно не загрузил аватар для своей учётной записи.

Улучшена система уведомлений. В заголовок каждого уведомления добавлена информация о приложении, которое отправило уведомление. Предоставлена возможность раскрытия уведомлений в списке для использования связанных с уведомлениями действий (например, быстрой отправки ответа на сообщение).

Добавлены новые клавиатурные комбинации для запуска приложений. Для запуска закреплённых приложений по номеру в списке можно использовать комбинации Super+<номер> и Super+Ctrl+<номер> (во втором случае приложение запустится в новом окне).

Улучшена экранная клавиатура, в которой появилась отдельные раскладки для ввода телефонных номеров, email и URL. Добавлен режим автоматической подстановки заглавных букв.

По умолчанию включена обработка жеста «касание для клика» (Tap to click).

Улучшен менеджер приложений (GNOME Software), в котором теперь показываются специальные метки для верифицированных приложений из Flathub, публикацией которых занимаются непосредственные разработчики из основного проекта, а не посторонние лица. Изменён интерфейс раздела настроек. Добавлена возможность слияния метаданных в формате AppStream, полученных из разных источников.

В GNOME Maps переработан интерфейс для редактирования достопримечательностей на картах OpenStreetMap, улучшено построение маршрута, добавлена поддержка тёмной темы оформления, реализован новый стиль отображения карт, обеспечено отображение информации об этажах.

Переработан интерфейс работы с дополнениями к GNOME Shell. Упрощена навигация по списку установленных дополнений. Предоставлена возможность отключения дополнений, которые были автоматически деактивированы.

Улучшено оформление и повышена производительность календаря-планировщика.

Добавлен режим быстрого запуска таймера в часах (достаточно щёлкнуть мышью на область с продолжительностью времени).

Улучшена адресная книга. Добавлена возможность импортирования сразу нескольких файлов в формате VCard. В диалоге подтверждения импорта обеспечен предпросмотр имён переносимых контактов.

В программу для отслеживания свободного пространства на диск добавлен новый график со статистикой об интенсивности ввода/вывода.

Проведена оптимизация производительности и снижено потребление ресурсов. Например, снижено потребление памяти при поиске, повышения производительность записи скринкастов, обеспечено более эффективное расходование ресурсов в просмотрщике изображений, значительно ускорена работа эмулятора терминала.

Усилена защита от вредоносного ПО в просмотрщике изображений и системе поиска.

Улучшена отрисовка элементов интерфейса, повышена чёткость текста и улучшено качество вывода при дробном масштабировании. В GTK задействован новый движок отрисовки, который базируется на API Vulkan, выполняет сглаживание контуров, может использовать любое число цветов в градиентах, поддерживает дробное масштабирование.

Добавлена экспериментальная поддержка механизма VRR (Variable Refresh Rate), позволяющего адаптивно менять частоту обновления монитора для обеспечения плавности и отсутствия разрывов во время игр и показа видео. Для активации экспериментальной поддержки VRR следует выполнить команду ‘gsettings set org.gnome.mutter experimental-features «[‘variable-refresh-rate’]»‘ и затем включить VRR в настройках экрана.

В web-браузере GNOME Web (Epiphany) разрешено закрытие прикреплённых вкладок; добавлена поддержка аутентификации с использованием смарт-карт (PKCS #11); в контекстное меню, показываемое для ссылок, добавлен пункт отправки ссылки на email («Send Link by Email…»); прекращена поддержка обращения к серверам Google Safe Browsing; в контекстном меню по умолчанию скрыты действия для разработчиков.

Обновлены версии библиотек GTK 4.14, Libadwaita 1.5, WebKitGTK 2.44.

Сокращены зависимости в оконном менеджере Mutter. Удалены или переведены в разряд опций зависимости zenity, libcanberra, gnome-desktop, gnome-settings-daemon, gtk, json-glib, gdk-pixbuf, cairo и X11, которые теперь не требуются при сборке Mutter.