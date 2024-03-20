Опубликована среда рабочего стола GNOME 46

После шести месяцев разработки представлен выпуск среды рабочего стола GNOME 46. Для быстрой оценки возможностей GNOME 46 предложены специализированные Live-сборки на основе openSUSE и установочной образ, подготовленный в рамках инициативы GNOME OS. GNOME 46 также уже включён в состав экспериментальных сборок Ubuntu 24.04 и Fedora 40.
В новом выпуске:
- Добавлена функция глобального поиска, вызываемая при помощи клавиатурной комбинации Ctrl+Shift+F или через новую кнопку «Поиск» в файловом менеджере. Функция позволяет одновременно выполнять поиск в нескольких местах, заранее определённых в настройках (помимо домашнего каталога, можно указать и другие каталоги для поиска), а также использовать ранее доступные возможности для поиска содержимого файлов и фильтрации файлов по типу и дате последнего изменения.
- В файловом менеджере Nautilus (GNOME Files) проведён значительный рефакторинг кода и выполнена оптимизация производительности. Решена проблема с поступательной отрисовкой на экране — содержимое окна теперь обновляется мгновенно. В нижнюю часть боковой панели добавлен новый индикатор прогресса выполнения длительных операций, позволяющий отслеживать работу в контексте отдельных операций и сразу видеть какие операции ещё выполняются, а какие уже завершены.
В интерфейс настройки файлового менеджера добавлена возможность поиска и предложена опция для показа более детальной информации о дате и времени. Для быстрого перехода в адресную строку теперь достаточно щёлкнуть мышью в область с файловым путём. В режиме навигации с использованием миниатюр (grid view) добавлены визуальные метки для выделения избранных файлов, помеченных звёздочкой. В боковой панели в секции «Other Locations» обеспечено отображение доступных сетевых устройств.
- Значительно обновлён интерфейс «Online Accounts», предназначенный для управления подключением к внешним сервисам. Добавлена поддержка подключения к Microsoft OneDrive и настройки учётной записи к Microsoft 365. После подключения в боковой панели файлового менеджера отображается кнопка «OneDrive», при помощи которой можно просмотреть содержимое из хранилища «OneDrive» по аналогии с тем, как осуществляется навигация по локальным файлам.
Модернизировано оформление интерфейса для настройки Online Accounts. Добавлен новый тип учётных записей — WebDAV, предоставляющий средства для обращения к внешним календарям-планировщикам и адресным книгам. При подключении к учётным записям задействован выбранный по умолчанию web-браузер, что позволило добавить поддержку дополнительных методов аутентификации, таких как USB-токены.
- Добавлена настройка, позволяющая удалённо подключаться к рабочему столу при помощи протокола RDP и использовать внешнюю систему как полноценную рабочую станцию. Среди прочего можно подключаться к новым системам и удалённо настраивать параметры экрана.
- Обновлён интерфейс для настройки GNOME. Упрощена навигация по настройкам. Добавлена новая секция System, в которую вынесены параметры локализации, языка, даты/времени, SSH, учётных записей пользователей и удалённого подключения к рабочему столу. В секцию Apps перенесены настройки подключаемых накопителей и интерфейс выбора приложений по умолчанию. Расширено описание настроек и улучшены всплывающие подсказки. Улучшена навигация при помощи клавиатуры. Ускорена загрузка содержимого при настройке внешнего вида и улучшен предпросмотр вносимых изменений.
Расширены настройки тачпада — добавлены опции для конфигурирования действий при нажатии второй (правой) кнопки, касании двумя пальцами и щелчке в угол тачпада. Также добавлен переключатель, позволяющий отключать блокировку тачпада во время набора на клавиатуре, что может потребоваться для некоторых приложений и игр. Улучшено управление настройками степени нажима для стилусов Wacom.
- Расширены средства для людей с ограниченными возможностями. Добавлена функция временного отключения экранного ридера Orca через нажатие Ctrl+Alt+Shift+Q. В Orca добавлена команда для вывода сведений о состоянии системы. Улучшена навигация при помощи клавиатуры по таблицам. Добавлена экспериментальная поддержка фреймворка для синтеза речи Spiel.
- Добавлен обновлённый набор типовых аватаров, выставляемых когда пользователь явно не загрузил аватар для своей учётной записи.
- Улучшена система уведомлений. В заголовок каждого уведомления добавлена информация о приложении, которое отправило уведомление. Предоставлена возможность раскрытия уведомлений в списке для использования связанных с уведомлениями действий (например, быстрой отправки ответа на сообщение).
- Добавлены новые клавиатурные комбинации для запуска приложений. Для запуска закреплённых приложений по номеру в списке можно использовать комбинации Super+<номер> и Super+Ctrl+<номер> (во втором случае приложение запустится в новом окне).
- Улучшена экранная клавиатура, в которой появилась отдельные раскладки для ввода телефонных номеров, email и URL. Добавлен режим автоматической подстановки заглавных букв.
- По умолчанию включена обработка жеста «касание для клика» (Tap to click).
- Улучшен менеджер приложений (GNOME Software), в котором теперь показываются специальные метки для верифицированных приложений из Flathub, публикацией которых занимаются непосредственные разработчики из основного проекта, а не посторонние лица. Изменён интерфейс раздела настроек. Добавлена возможность слияния метаданных в формате AppStream, полученных из разных источников.
- В GNOME Maps переработан интерфейс для редактирования достопримечательностей на картах OpenStreetMap, улучшено построение маршрута, добавлена поддержка тёмной темы оформления, реализован новый стиль отображения карт, обеспечено отображение информации об этажах.
- Переработан интерфейс работы с дополнениями к GNOME Shell. Упрощена навигация по списку установленных дополнений. Предоставлена возможность отключения дополнений, которые были автоматически деактивированы.
- Улучшено оформление и повышена производительность календаря-планировщика.
- Добавлен режим быстрого запуска таймера в часах (достаточно щёлкнуть мышью на область с продолжительностью времени).
- Улучшена адресная книга. Добавлена возможность импортирования сразу нескольких файлов в формате VCard. В диалоге подтверждения импорта обеспечен предпросмотр имён переносимых контактов.
- В программу для отслеживания свободного пространства на диск добавлен новый график со статистикой об интенсивности ввода/вывода.
- Проведена оптимизация производительности и снижено потребление ресурсов. Например, снижено потребление памяти при поиске, повышения производительность записи скринкастов, обеспечено более эффективное расходование ресурсов в просмотрщике изображений, значительно ускорена работа эмулятора терминала.
- Усилена защита от вредоносного ПО в просмотрщике изображений и системе поиска.
- Улучшена отрисовка элементов интерфейса, повышена чёткость текста и улучшено качество вывода при дробном масштабировании. В GTK задействован новый движок отрисовки, который базируется на API Vulkan, выполняет сглаживание контуров, может использовать любое число цветов в градиентах, поддерживает дробное масштабирование.
- Добавлена экспериментальная поддержка механизма VRR (Variable Refresh Rate), позволяющего адаптивно менять частоту обновления монитора для обеспечения плавности и отсутствия разрывов во время игр и показа видео. Для активации экспериментальной поддержки VRR следует выполнить команду ‘gsettings set org.gnome.mutter experimental-features «[‘variable-refresh-rate’]»‘ и затем включить VRR в настройках экрана.
- В web-браузере GNOME Web (Epiphany) разрешено закрытие прикреплённых вкладок; добавлена поддержка аутентификации с использованием смарт-карт (PKCS #11); в контекстное меню, показываемое для ссылок, добавлен пункт отправки ссылки на email («Send Link by Email…»); прекращена поддержка обращения к серверам Google Safe Browsing; в контекстном меню по умолчанию скрыты действия для разработчиков.
- Обновлены версии библиотек GTK 4.14, Libadwaita 1.5, WebKitGTK 2.44.
- Сокращены зависимости в оконном менеджере Mutter. Удалены или переведены в разряд опций зависимости zenity, libcanberra, gnome-desktop, gnome-settings-daemon, gtk, json-glib, gdk-pixbuf, cairo и X11, которые теперь не требуются при сборке Mutter.
Источник: opennet.ru