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Опубликована утилита deb-get, предлагающая подобие apt-get для сторонних пакетов

Мартин Вимпрес (Martin Wimpress), сооснователь редакции Ubuntu MATE, входящий в Core Team проекта MATE, опубликовал утилиту deb-get, предлагающую похожие на apt-get функции для работы с deb-пакетами, распространяемыми через сторонние репозитории или доступными для прямой загрузки с сайтов проектов. В deb-get доступны типовые команды управления пакетами, такие как update, upgrade, show, install, remove и search, но сами пакеты загружаются не из репозиториев дистрибутива, а напрямую из репозиториев и сайтов, поддерживаемых производителями программ.

По сути deb-get представляет собой bash-скрипт, в котором определены правила загрузки и обновления более 80 популярных программ, распространяемых напрямую или через собственные репозитории. Некоторые из подобных программ не включены в штатные репозитории дистрибутивов, например, из-за лицензионных ограничений. Другая часть программ из списка доступна в штатных репозиториях, но представленные в репозиториях версии могут сильно отставать от актуальных выпусков, распространяемых напрямую.

Утилита deb-get позволяет использовать привычные команды для установки и обновления данных программ, давая возможность не искать место загрузки каждой программы, не устанавливать вручную deb-пакет и не заботиться об отслеживании появления обновлений. В качестве источников для установки поддерживаются APT-репозитории, пакеты на страницах релизов с GitHub, PPA-репозитории и разделы загрузки на сайтах.

Некоторые из предложенных для быстрой установки программ:

  • 1Password (1password)
  • Atom (atom)
  • Brave (brave-browser)
  • Visual Studio Code (code)
  • VSCodium (codium)
  • Discord (discord)
  • Docker Engine (docker-ce)
  • Docker Desktop (docker-desktop)
  • Dropbox (dropbox)
  • Element (element-desktop)
  • Firefox ESR (firefox-esr)
  • GitHub Desktop (github-desktop)
  • GitKraken (gitkraken)
  • Gitter (gitter)
  • Google Chrome (google-chrome-stable)
  • Google Earth Pro (google-earth-pro-stable)
  • KeePassXC (keepassxc)
  • Lutris (lutris)
  • Mattermost Desktop (mattermost-desktop)
  • Microsoft Edge (microsoft-edge-stable)
  • Nextcloud Desktop (nextcloud-desktop)
  • ONLYOFFICE Desktop Editors (onlyoffice-desktopeditors)
  • Opera (opera-stable)
  • Raspberry Pi Imager (rpi-imager)
  • RStudio (rstudio)
  • Signal (signal-desktop)
  • Skype (skypeforlinux)
  • Slack (slack-desktop)
  • Spotify (spotify-client)
  • Sublime Text (sublime-text)
  • Syncthing (syncthing)
  • Microsoft Teams (teams)
  • TeamViewer (teamviewer)
  • Vivaldi (vivaldi-stable)
  • WeeChat (weechat)
  • Wire (wire-desktop)
  • Zoom (zoom)

Источник: opennet.ru

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