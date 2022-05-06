Опубликована утилита deb-get, предлагающая подобие apt-get для сторонних пакетов

Мартин Вимпрес (Martin Wimpress), сооснователь редакции Ubuntu MATE, входящий в Core Team проекта MATE, опубликовал утилиту deb-get, предлагающую похожие на apt-get функции для работы с deb-пакетами, распространяемыми через сторонние репозитории или доступными для прямой загрузки с сайтов проектов. В deb-get доступны типовые команды управления пакетами, такие как update, upgrade, show, install, remove и search, но сами пакеты загружаются не из репозиториев дистрибутива, а напрямую из репозиториев и сайтов, поддерживаемых производителями программ.
По сути deb-get представляет собой bash-скрипт, в котором определены правила загрузки и обновления более 80 популярных программ, распространяемых напрямую или через собственные репозитории. Некоторые из подобных программ не включены в штатные репозитории дистрибутивов, например, из-за лицензионных ограничений. Другая часть программ из списка доступна в штатных репозиториях, но представленные в репозиториях версии могут сильно отставать от актуальных выпусков, распространяемых напрямую.
Утилита deb-get позволяет использовать привычные команды для установки и обновления данных программ, давая возможность не искать место загрузки каждой программы, не устанавливать вручную deb-пакет и не заботиться об отслеживании появления обновлений. В качестве источников для установки поддерживаются APT-репозитории, пакеты на страницах релизов с GitHub, PPA-репозитории и разделы загрузки на сайтах.
Некоторые из предложенных для быстрой установки программ:
- 1Password (1password)
- Atom (atom)
- Brave (brave-browser)
- Visual Studio Code (code)
- VSCodium (codium)
- Discord (discord)
- Docker Engine (docker-ce)
- Docker Desktop (docker-desktop)
- Dropbox (dropbox)
- Element (element-desktop)
- Firefox ESR (firefox-esr)
- GitHub Desktop (github-desktop)
- GitKraken (gitkraken)
- Gitter (gitter)
- Google Chrome (google-chrome-stable)
- Google Earth Pro (google-earth-pro-stable)
- KeePassXC (keepassxc)
- Lutris (lutris)
- Mattermost Desktop (mattermost-desktop)
- Microsoft Edge (microsoft-edge-stable)
- Nextcloud Desktop (nextcloud-desktop)
- ONLYOFFICE Desktop Editors (onlyoffice-desktopeditors)
- Opera (opera-stable)
- Raspberry Pi Imager (rpi-imager)
- RStudio (rstudio)
- Signal (signal-desktop)
- Skype (skypeforlinux)
- Slack (slack-desktop)
- Spotify (spotify-client)
- Sublime Text (sublime-text)
- Syncthing (syncthing)
- Microsoft Teams (teams)
- TeamViewer (teamviewer)
- Vivaldi (vivaldi-stable)
- WeeChat (weechat)
- Wire (wire-desktop)
- Zoom (zoom)
Источник: opennet.ru