Опубликована утилита deb-get, предлагающая подобие apt-get для сторонних пакетов

Мартин Вимпрес (Martin Wimpress), сооснователь редакции Ubuntu MATE, входящий в Core Team проекта MATE, опубликовал утилиту deb-get, предлагающую похожие на apt-get функции для работы с deb-пакетами, распространяемыми через сторонние репозитории или доступными для прямой загрузки с сайтов проектов. В deb-get доступны типовые команды управления пакетами, такие как update, upgrade, show, install, remove и search, но сами пакеты загружаются не из репозиториев дистрибутива, а напрямую из репозиториев и сайтов, поддерживаемых производителями программ.

По сути deb-get представляет собой bash-скрипт, в котором определены правила загрузки и обновления более 80 популярных программ, распространяемых напрямую или через собственные репозитории. Некоторые из подобных программ не включены в штатные репозитории дистрибутивов, например, из-за лицензионных ограничений. Другая часть программ из списка доступна в штатных репозиториях, но представленные в репозиториях версии могут сильно отставать от актуальных выпусков, распространяемых напрямую.

Утилита deb-get позволяет использовать привычные команды для установки и обновления данных программ, давая возможность не искать место загрузки каждой программы, не устанавливать вручную deb-пакет и не заботиться об отслеживании появления обновлений. В качестве источников для установки поддерживаются APT-репозитории, пакеты на страницах релизов с GitHub, PPA-репозитории и разделы загрузки на сайтах.

Некоторые из предложенных для быстрой установки программ:

1Password (1password)

Atom (atom)

Brave (brave-browser)

Visual Studio Code (code)

VSCodium (codium)

Discord (discord)

Docker Engine (docker-ce)

Docker Desktop (docker-desktop)

Dropbox (dropbox)

Element (element-desktop)

Firefox ESR (firefox-esr)

GitHub Desktop (github-desktop)

GitKraken (gitkraken)

Gitter (gitter)

Google Chrome (google-chrome-stable)

Google Earth Pro (google-earth-pro-stable)

KeePassXC (keepassxc)

Lutris (lutris)

Mattermost Desktop (mattermost-desktop)

Microsoft Edge (microsoft-edge-stable)

Nextcloud Desktop (nextcloud-desktop)

ONLYOFFICE Desktop Editors (onlyoffice-desktopeditors)

Opera (opera-stable)

Raspberry Pi Imager (rpi-imager)

RStudio (rstudio)

Signal (signal-desktop)

Skype (skypeforlinux)

Slack (slack-desktop)

Spotify (spotify-client)

Sublime Text (sublime-text)

Syncthing (syncthing)

Microsoft Teams (teams)

TeamViewer (teamviewer)

Vivaldi (vivaldi-stable)

WeeChat (weechat)

Wire (wire-desktop)

Zoom (zoom)

Источник: opennet.ru