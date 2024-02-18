Опубликована утилита ugrep 5.0 для расширенного поиска в файлах

Состоялся выпуск проекта ugrep 5.0, развивающего продвинутый вариант утилиты grep для поиска данных в файлах. Дополнительно поставляется интерактивная оболочка ug с интерфейсом пользователя, предоставляющим предпросмотр окружающих строк. По производительности ugrep в разы опережает grep. Код проекта написан на языке С++ и распространяется под лицензией BSD.

Утилита совмещает наиболее полезные возможности программы grep с расширенной функциональностью, такой как возможность использования perl-подобных регулярных выражений, неточный поиск (fuzzy), режим показа шестнадцатеричных дампов, вложенный поиск, перекодирование текстовых кодировок, поиск в архивах (zip, 7z, tar, pax, cpio), сжатых файлах (gz, Z, bz2, lzma, xz, lz4, zstd, brotli), форматах документов (pdf, doc, docx, odt, epub,rtf), а также поиск метаданных в изображениях и полей в сертификатах. Имеется возможность ускорения поиска по содержимому каталогов, используя индекс, отдельно созданный утилитой ugrep-indexer.

Новая версия примечательная добавлением нового движка для поиска с использованием регулярных выражений, позволившего повысить производительность для некоторых типов масок. Добавлена опция «—exclude-fs» для исключения файловых систем при рекурсивном поиске. Добавлена опция «—all» для поиска во всех файлах, кроме скрытых. Улучшена подсветка синтаксиса.



Источник: opennet.ru