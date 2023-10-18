Опубликовано видео с прямоходящим человекоподобным роботом Figure 01 — в него инвестировала даже Intel

Американский стартап Figure представил первое видео прогулки человекоподобного робота Figure 01, призванного когда-нибудь заменить людей при выполнении тяжёлой механической работы. Компания стремительно развивает проект, научив робота ходьбе с соблюдением баланса менее чем за один год. На очереди демонстрация работы руками и обучение робота труду грузчика на складе. Источник изображения: Figure

Источник: 3dnews.ru