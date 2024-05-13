Опубликованы дистрибутивы Rescuezilla 2.5 и SystemRescue 11.01

Доступен выпуск дистрибутива Rescuezilla 2.5, предназначенного для резервного копирования, восстановления систем после сбоев и диагностики различных аппаратных проблем. Дистрибутив построен на пакетной базе Ubuntu и продолжает развитие проекта «Redo Backup & Rescue», разработка которого была прекращена в 2012 году. Для загрузки предлагаются live-сборки для 64-разрядных систем x86 (1.2 ГБ) и deb-пакет для установки в Ubuntu.

Rescuezilla поддерживает резервное копирование и восстановление случайно удалённых файлов в разделах Linux, macOS и Windows. Выполняется автоматический поиск и подключение сетевых разделов, которые можно использовать для размещения резервных копий. Графический интерфейс основан на оболочке LXDE. Формат создаваемых резервных копий полностью совместим с дистрибутивом Clonezilla. При восстановлении поддерживается работа с образами Clonezilla, Redo Rescue, Foxclone и FSArchiver, а также с образами виртуальных машин в форматах VirtualBox VDI, VMWare VMDK, QEMU QCOW2, Hyper-V VHDx и .dd/.img.

В новой версии:

Добавлены 64-разрядные сборки на основе выпусков Ubuntu 24.04, 23.10, 23.04, 22.04 и 20.04, а также 32-разрядная сборка на основе Ubuntu 18.04.

Утилита partclone обновлена до версии 0.3.27 c улучшенной поддержкой Btrfs.

Добавлен экспериментальный интерфейс для управления из командной строки, поддерживающий только дисковые образы, созданные в Clonezilla и Rescuezilla, и реализующий операции создания резервных копий, проверки, восстановления и клонирования.

Введён в строй набор для автоматизированного тестирования сборок.

Обеспечено продолжение сканирование образа после возникновения ошибок (ошибки при доступе к отдельным каталогам больше не блокируют работу).

Исправлена проблема, приводившая к сбою при попытке резервного копирования устройств md-raid с таблицами разделов MBR.

Добавлена блокировка перехода ноутбуков в спящий режим при закрытии крышки.

Устранена проблема, приводившая невозможности загрузки Windows в случае сбоя при попытке резервного копирования или клонирования рабочего окружения Windows.

Дополнительно можно отметить публикацию релиза SystemRescue 11.01, специализированного Live-дистрибутива на основе Arch Linux, предназначенного для восстановления системы после сбоя. В качестве графического окружения используется Xfce. Размер iso-образа — 941 МБ (amd64). В новой версии обновлены версии ядра Linux 6.6.30, редактора разделов GParted 1.6.0 и очистителя дисков nwipe 0.36. Добавлен скрипт для добавления поддержки ZFS в самостоятельно собранные iso-образы. Добавлены прошивки для карт Qlogic.