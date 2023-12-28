Опубликованы дополнительные сборки AlmaLinux 9.3 и 8.9

Проект AlmaLinux, развивающий бесплатный клон Red Hat Enterprise Linux, объявил о формировании дополнительных сборок на базе выпусков AlmaLinux 9.3 и 8.9. До указанных версий обновлены Live-сборки с пользовательскими окружениями GNOME (обычный и мини-вариант), KDE, MATE и Xfce, а также образы для плат Raspberry Pi, контейнеров (Docker, OCI, LXD/LXC), виртуальных машин (Vagrant Box) и облачных платформ (Generic Cloud, Amazon AWS, OpenNebula, Microsoft Azure и Oracle Cloud).



Источник: opennet.ru