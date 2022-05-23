Опубликованы исходные тексты 9 классических игр для платформы Palm

Аарон Ардири (Aaron Ardiri) опубликовал исходные тексты клонов 9 классических игр, написанных им в конце 1990-х и начале 2000-х годов для платформы Palm. Доступны следующие игры: Lemmings, Mario Bros, Octopus, Parachute, Fire, Loderunner, Hexxagon, Donkey Kong, Donkey Kong Jr. Для запуска игр в браузере может быть использован эмулятор cloudpilot. Код написан на языке Cи с ассемблерными вставками и распространяется под пользовательским соглашением (EULA), допускающим использование для образовательных нужд. При желании игры могут быть портированы для микроконтроллеров и прочих систем, поставляемых с небольшим объёмом ОЗУ и не обладающих большой вычислительной мощностью.

Помимо игр также опубликован код эмулятора Liberty, позволяющего запускать на устройствах Palm игры, написанные для игровой платформы GameBoy. Аарон также сообщил, что намерен опубликовать и другие свои разработки, не ограничивающиеся платформой Palm, такие как библиотека для создания кросс-платформенных игровых приложений SHARK, которая поддерживает 14 платформ, включая Sony PSP.