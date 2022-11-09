Опубликованы исходные тексты инженерного пакета RADIOSS

Компания Altair в рамках проекта OpenRADIOSS открыла исходные тексты пакета RADIOSS, который является аналогом LS-DYNA и предназначен для решения задач механики сплошных сред, таких как расчёт прочности инженерных конструкций в высоконелинейных задачах, связанных с большими пластическими деформациями исследуемой среды. Код в основном написан на языке Fortran и открыт под лицензией AGPLv3. Поддерживается работа в Linux и Windows.

К решаемым проектом задачам относятся проблемы обработки металлов давлением, листовой штамповки, быстропротекающие процессы, требующие наличия уравнения состояния. Дополнительно поддерживается механика жидкости и газа в классической эйлеровской формулировке, подходом Лагранжа-Эйлера и методом сглаженных частиц. Отличие OpenRADIOSS от коммерческой версии RADIOSS на текущий момент заключается в отсутствии возможности шифровать файлы проекта. В качестве постпроцессора используется ParaView.



Источник: opennet.ru