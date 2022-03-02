Опубликованы Linux From Scratch 11.1 и Beyond Linux From Scratch 11.1

Представлены новые выпуски руководств Linux From Scratch 11.1 (LFS) и Beyond Linux From Scratch 11.1 (BLFS), а также редакций LFS и BLFS с системным менеджером systemd. В Linux From Scratch приведены инструкции по созданию с нуля базовой Linux-системы, используя лишь исходные тексты необходимого программного обеспечения. Beyond Linux From Scratch дополняет инструкции LFS информацией о сборке и настройке около 1000 программных пакетов, охватывающих различные области применения, от СУБД и серверных систем, до графических оболочек и медиапроигрывателей.

В Linux From Scratch 11.1 осуществлён переход на glibc 2.35, ядро Linux 5.16.9, binutils 2.38, Automake 1.16.5, Bash 5.1.16, Coreutils 9.0, Openssl 3.0.1, Python 3.10.2, SysVinit 3.01, Systemd 250, Util-Linux 2.37.4. Исправлены ошибки в загрузочных скриптах, выполнены редакторские работы в пояснительных материалах по всей книге.

В Beyond Linux From Scratch 11.1 обновлено около 800 программ, среди которых GNOME 41, KDE Plasma 5.24, KDE Gears 21.12, LibreOffice 7.3, Fmpeg 4.4.1, GIMP 2.10.30, Inkscape 1.1.2, Thunderbird 91.6.1, Firefox 91.6.0, SeaMonkey 2.53.10, IceWM 2.9.5, Mesa 21.3.6, GTK 4.6.1, MariaDB 10.6.7, PostgreSQL 14.2, Postfix 3.7.0, BIND 9.18 и т.п.

Кроме LFS и BLFS в рамках проекта ранее выпускалось несколько дополнительных книг: