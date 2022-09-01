Опубликованы Linux From Scratch 11.2 и Beyond Linux From Scratch 11.2

Представлены новые выпуски руководств Linux From Scratch 11.2 (LFS) и Beyond Linux From Scratch 11.2 (BLFS), а также редакций LFS и BLFS с системным менеджером systemd. В Linux From Scratch приведены инструкции по созданию с нуля базовой Linux-системы, используя лишь исходные тексты необходимого программного обеспечения. Beyond Linux From Scratch дополняет инструкции LFS информацией о сборке и настройке около 1000 программных пакетов, охватывающих различные области применения, от СУБД и серверных систем, до графических оболочек и медиапроигрывателей.

В Linux From Scratch 11.2 осуществлён переход на glibc 2.36, gcc 12.2.0, ядро Linux 5.19.2, binutils 2.39, Coreutils 9.1, Openssl 3.0.5, Perl 5.36.0, Python 3.10.6, SysVinit 3.04, Systemd 251. Исправлены ошибки в загрузочных скриптах, выполнены редакторские работы в пояснительных материалах по всей книге.

В Beyond Linux From Scratch 11.2 обновлено около 1000 программ, среди которых GNOME 42, KDE Plasma 5.25, KDE Gears 22.08, LibreOffice 7.4, Fmpeg 5.1, GIMP 2.10.32, Inkscape 1.2.1, Thunderbird 102.2.0, Firefox 102.2.0, SeaMonkey 2.53.13, IceWM 2.9.9, Mesa 22.1.7, GTK 4.6.7, MariaDB 10.6.9, PostgreSQL 14.5, Postfix 3.7.2, BIND 9.18.6 и т.п.

Кроме LFS и BLFS в рамках проекта ранее выпускалось несколько дополнительных книг: