Опубликованы первые изображения видеокарт GeForce RTX 40 Super — в исполнении Palit

На будущей неделе Palit собирается представить около 12 видеокарт, но некоторые модели поступят в продажу не раньше конца месяца. В обновлённую линейку войдут не менее четырёх вариантов ещё не анонсированных моделей NVIDIA GeForce RTX 40 Super, включая топовую RTX 4080 Super, выяснил ресурс VideoCardz.com. Источник изображений: videocardz.com

Источник: 3dnews.ru