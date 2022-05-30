Опубликованы сборки дистрибутива OpenMandriva с пользовательским окружением LXQt

Началось формирование отдельных альтернативных сборок дистрибутива OpenMandriva, поставляемых с окружением рабочего стола LXQt (в основной сборке по умолчанию предлагается KDE). Для загрузки предложено два варианта: Rock на основе стабильного релиза OpenMandriva Lx 4.3 (1.6 ГБ, x86_64) и Rolling (1.7 ГБ, x86_64) на основе экспериментального непрерывно обновляемого репозитория со свежими версиями программ, используемого при подготовке следующего выпуска.

Дистрибутив OpenMandriva примечателен использованием собственной сборочной инфраструктуры, поставкой пакетного менеджера RPMv4 и инструментария управления пакетами DNF (изначально применялись RPMv5 и urpmi), сборкой пакетов и ядра Linux с использованием компилятора Clang, применением инсталлятора Calamares и задействованием мультимедийного сервера PipeWire. Окружение LXQt (Qt Lightweight Desktop Environment) позиционируется как легковесное, модульное, быстрое и удобное продолжение развития рабочих столов Razor-qt и LXDE, вобравшее лучшие черты обеих оболочек. Интерфейс LXQt продолжает следовать идеям классической организации рабочего стола, привнося современное оформление и приёмы, увеличивающие удобство работы.



Источник: opennet.ru