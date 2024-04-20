Oracle инвестирует $8 млрд в облака и ИИ в Японии, а Fujitsu станет одним из ключевых партнёров

Oracle Corporation Japan объявила о намерении инвестировать более $8 млрд в следующие десять лет в облачные вычисления и ИИ-инфраструктуру в Японии. Как сообщает Media Newswire, благодаря новым вложениям будет расширено присутствие Oracle Cloud Infrastructure (OCI) в стране, дополнительно примут меры для обеспечения требуемого государством «цифрового суверенитета» Японии. В частности, Oracle намерена существенно расширить в Японии штат локальных команд и организовать деятельность в соответствии с требованиями регуляторов к обеспечению местного цифрового суверенитета. В планах — расширение поддержки облачных регионов в Токио и Осаке, запущенных в 2019–2020 гг., а также платформ Oracle Alloy и OCI Dedicated Region. В результате правительственные органы и бизнесы по всей стране смогут беспрепятственно использовать Oracle Cloud с суверенными ИИ-решениями. Сервисы будут работать в пределах границ страны или на собственных мощностях организаций.

Источник: 3dnews.ru