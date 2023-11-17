Третьим по счёту производным дистрибутивом от Red Hat Enterprise Linux вышел клон от Oracle — Oracle Linux 9.3 с ядром Unbreakable Enterprise Kernel R7, в котором функционал из новых ядер доступен быстрее.

Oracle является членом ассоциации производителей Enterprise Linux OpenELA. Дистрибутив полностью бинарно совместим с RHEL 9.3 и занимает на данный момент позицию обеспечения совместимости таковой и в дальнейшем. Примечательно что Oracle имеет самый большой стаж среди RHEL-подобных — приблизительно 17 лет, а также занимается развитием прикладных продуктов для Oracle Linux, таких как VirtualBox, а по совместительству и для RHEL.

Изменения аналогичны релизу Red Hat Enterprise Linux 9.3.

Источник: linux.org.ru