Oracle Linux продолжит поддерживать совместимость с RHEL

Компания Oracle заявила о готовности продолжать поддержание совместимости с Red Hat Enterprise Linux в своём дистрибутиве Oracle Linux, несмотря на ограничение компанией Red Hat публичного доступа к исходным текстам пакетов RHEL. Потеря доступа к эталонным исходным текстам пакетов повышает вероятность появления проблем с совместимостью, но компания Oracle готова устранять данные проблемы, если они затрагивают клиентов. Компания Oracle также приветствует создание производных дистрибутивов, как общественных, так и коммерческих, и готова сотрудничать с другими производителями дистрибутивов для облегчения совместной работы над Oracle Linux и сертификации продуктов Oracle для других дистрибутивов.

Отмечается, что Oracle пытается помочь в создании лучшей серверной операционной системы на базе Linux, распространяемой без ограничений, бесплатно доступной для всех и позволяющей получить недорогую и качественную техническую поддержку. Oracle участвует в жизни сообщества и вносит существенный вклад к разработку ядра Linux, файловых систем и инструментария, что приносит пользу не только клиентам компании, но и всем пользователям Linux.

Решение обеспечения в Oracle Linux совместимости в RHEL прежде всего обусловлено желанием избежать лишней фрагментации в сообществе Linux. Достигнутый уровень совместимости позволяет сертифицировать программное обеспечение Oracle для RHEL, даже если оно создаётся и тестируется только в Oracle Linux. В отличие от Red Hat компания Oracle всегда предоставляла возможность бесплатного доступа к готовым сборкам и исходным текстам пакетов, и обязуется придерживаться подобной практики в будущем, не требуя заключения дополнительных соглашений, которые, по мнению Oracle, нарушают права пользователей, предоставляемые лицензией GPLv2.



Источник: opennet.ru