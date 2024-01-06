Orange España взломали из-за того, что пароль у пользователя admin учетной записи RIPE NCC был ripeadmin

Orange España, второй по величине мобильный оператор Испании, столкнулся с серьезным сбоем в среду после того, как неизвестная сторона получила доступ к учетной записи для управления глобальной таблицей маршрутизации с помощью «смехотворно слабого» пароля. Начиная с 9:28 UTC, лицо под ником Snow вошло в учетную запись Orange в RIPE NCC, используя пароль ripeadmin. RIPE NCC отвечает за управление и распределение IP-адресов и обслуживает 75 стран Европы, Ближнего Востока и Центральной Азии.

Snow сначала добавил новые ROAs (Route Origin Authorizations) к глобальной таблице маршрутизации, которые изначально не вызвали сбоев. Однако позже Snow добавил ROAs с «фальшивыми источниками», что привело к существенному сокращению действительных маршрутов Orange, что, в свою очередь, стало причиной сбоя в обслуживании. Проблема была усугублена использованием системы RPKI (Resource Public Key Infrastructure), предназначенной для предотвращения неправомерного перехвата маршрутов, что эффективно сделало сеть Orange нефункционирующей.

Компания Hudson Rock обнаружила учетные данные на продажу в онлайн-магазинах, которые были украдены с помощью вредоносного ПО, установленного на компьютере Orange с сентября. Исследователи также обратили внимание на тысячи других учетных данных, защищающих учетные записи RIPE, доступных в таких маркетплейсах.

Этот инцидент подчеркивает хрупкость системы BGP и выявляет серьезные проблемы с безопасностью в Orange. Использование слабого пароля и отсутствие многофакторной аутентификации, а также установленное вредоносное ПО на компьютере сотрудника, которое оставалось незамеченным в течение четырех месяцев, являются серьезными просчетами, которых никогда не должно было произойти в организации с таким масштабом деятельности, как Orange. Исследователи надеются, что этот инцидент послужит тревожным звонком для других поставщиков услуг и побудит их усилить меры безопасности.

Источник: linux.org.ru