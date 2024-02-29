Организация Open Collective Foundation приняла решение о закрытии

Некоммерческая организация Open Collective Foundation, предоставляющая финансовую и юридическую поддержку некоммерческим проектам, приняла решение о закрытии в конце 2024 года. При этом важно уточнить, что в поддержании экосистемы Open Collective, предоставляющей сервисы для организации сбора пожертвований и финансирования некоммерческих проектов, участвует несколько независимых юридических лиц. Кроме закрывающейся некоммерческой организации Open Collective Foundation присутствует компания Open Collective Inc, некоммерческая организация Open Source Collective и организация Open Collective Europe.

Все эти организации полностью независимы, имеют свой персонал и цели, несмотря на схожесть названий. Например, финансовым сопровождением открытого программного обеспечения занимается организация Open Source Collective. Основным локомотивом экосистемы является компания Open Collective Inc, которая занимается поддержанием платформы совместного финансирования Open Collective. Распоряжение денежными средствами (приём, хранение и отправка денежных средств) делегировано отдельным организациям, которые могут подключиться к платформе. Закрывающаяся Open Collective Foundation была одной из таких организаций.

Другие связанные с платформой юридические лица продолжат свою работу, как продолжит функционировать и платформа совместного финансирования Open Collective, которую используют для сбора пожертвований многие открытые проекты. Изменение касается только сворачивания деятельности некоммерческой организации Open Collective Foundation, зарегистрированной в США и использующей сервисы, предоставляемые компанией Open Collective Inc.

В качестве причины закрытия Open Collective Foundation называется неэффективность используемой бизнес-модели с учётом числа предоставляемых сложных сервисов и комиссий, выплачиваемых Open Collective Inc. В конце прошлого года организация приостановила приём новых заявок и попыталась выработать стратегию решения возникших финансовых проблем, но в итоге было решено, что продолжение деятельности нецелесообразно и организация нежизнеспособна.

Платформа Open Collective используется такими проектами, как Manjaro, Flatpak, NixOS, Gitea, EndeavourOS, KeePassXC, Homebrew, Xfce, FreeCAD, PHP, F-Droid, LibreCAD, Qubes OS, Curl, Solus, LibreELEC и Neovim. При этом финансовое сопровождение Manjaro и EndeavourOS осуществляется организацией Open Collective Europe, NixOS — Stichting NixOS Foundation, а всех остальных из списка — организацией Open Source Collective, которые не затрагивает закрытие Open Collective Foundation.

Финансирование через Open Collective Foundation было организовано примерно для 600 коллективов, в основном связанных с экологией, едой, сельским хозяйством и волонтёрской деятельностью. Для данных коллективов с 15 марта будет прекращён приём пожертвований, а начиная с 30 сентября будет приостановлен вывод средств.



Источник: opennet.ru