Организация SFC призвала открытые проекты прекратить использовать GitHub

Правозащитная организация Software Freedom Conservancy (SFC), предоставляющая юридическую защиту свободным проектам и отстаивающая необходимость соблюдения лицензии GPL, объявила о прекращении любого использования платформы для совместной разработки кода GitHub и призвала разработчиков других открытых проектов последовать своему примеру. Организация также запустила инициативу, нацеленную на упрощение миграции проектов с GitHub на более открытые альтернативы, например, CodeBerg (на базе Gitea) и SourceHut, или внедрение на своих серверах собственных сервисов разработки, основанных на открытых платформах, таких как Gitea или GitLab Community Edition.

К созданию инициативы организацию SFC подтолкнуло нежелание GitHub и Microsoft разбираться в этических и юридических тонкостях использование исходных текстов свободного ПО в качестве основы для построения модели машинного обучения в коммерческом сервисе GitHub Copilot. Представители SFC попытались разобраться в том, является ли созданная модель машинного обучения объектом авторских прав и если да, то кому принадлежат эти права и как они соотносятся с правами на код, на основе которого построена модель. Также пока непонятно, может ли считаться производной работой блок кода, сгенерированный в GitHub Copilot и повторяющий код из используемых при построении модели проектов, и может ли рассматриваться включение таких блоков в проприетарное ПО как нарушение копилефт лицензий.

Представителям Microsoft и GitHub были заданы вопросы о том, какие юридические нормы легли в основу заявлений директора GitHub о том, что тренировка модели машинного обучения на публично доступных данных относится к категории добросовестного использования и обработку кода в GitHub Copilot можно трактовать по аналогии с использованием компилятора. Дополнительно Microsoft попросили предоставить список лицензий и перечень названий репозиториев, используемых при обучении модели.

Также же был задан вопрос о том, как соотносится заявление, что допустимо обучение модели на любом коде без оглядки на используемые лицензии с тем, что для обучения GitHub Copilot использован только код открыто ПО и обучение не охватывает код закрытых репозиториев и проприетарных продуктов компании, таких как Windows и MS Office. Если обучение модели на любом коде является добросовестным использованием, то почему Microsoft ценит свою интеллектуальную собственность выше, чем интеллектуальную собственность разработчиков открытого ПО.

Компания Microsoft уклонилась от ответов и не предоставила юридического анализа, подтверждающего легитимность своих заявлений о добросовестном использовании. Попытки получить необходимую информацию предпринимались с июля прошлого года. Вначале представители Microsoft и GitHub пообещали ответить в ближайшее время, но так и не ответили. Через полгода было инициировано публичное обсуждение потенциальных юридических и этических проблем в системах машинного обучения, но представители Microsoft проигнорировали приглашение принять в нём участие. В конечном счёте, спустя год представители Microsoft напрямую отказались обсуждать этот вопрос, пояснив, что обсуждение бессмысленно, так как оно вряд ли изменит позицию SFC.

Кроме претензий, связанных с проектом GitHub Copilot, отмечаются также следующие проблемы GitHub:

GitHub заключил контракт на предоставление коммерческих услуг иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), деятельность которой рассматривается активистами как неэтичная, например, из-за практики разделения детей и их родителей после задержания нелегальных эмигрантов. Попытки обсудить вопрос сотрудничества GitHub и ICE натолкнулись на пренебрежительное и лицемерное отношение к поставленному вопросу.

GitHub заверяет сообщество в своей поддержке открытого ПО, но сайт и весь сервис GitHub является проприетарными, а кодовая база закрыта и недоступна для анализа. Несмотря на то, что инструментарий Git был разработан для замены проприетарного BitKeeper и с целью ухода от централизации в пользу распределенной модели разработки, GitHub через предоставления специфичных надстроек над Git привязывает разработчиков к централизованному проприетарному сайту, контролируемому одной коммерческой компанией.

Руководители GitHub выступают с критикой копилефта и GPL, агитируя использовать разрешительные лицензии. GitHub принадлежит компании Microsoft, ранее проявившей себя нападками на СПО и действиями против модели лицензирования копилефт.

Дополнительно отмечается, что организация SFC приостановила приём в свой состав новых проектов, которые не планируют мигрировать из GitHub. Для уже входящих в состав SFC проектов уход из GitHub не навязывается, но организация готова предоставить им все необходимые ресурсы и поддержку при намерении перейти на другую платформу. Помимо правозащитной деятельности организация SFC занимается аккумулированием спонсорских средств и предоставлением юридической защиты свободным проектам, беря на себя функции по сбору пожертвований и управляя активами проектов, что избавляет разработчиков от личной ответственности в случае судебных разбирательств. К числу проектов, развиваемых при поддержке SFC, относятся Git, CoreBoot, Wine, Samba, OpenWrt, QEMU, Mercurial, BusyBox, Inkscape и еще около десятка свободных проектов.



Источник: opennet.ru