«Ошибка 300201» не даёт поиграть в Diablo IV ни пользователям пробной версии, ни покупателям — Blizzard не может решить проблему уже третий день

Вместе с осенней распродажей в Steam на днях начался период бесплатного доступа к фэнтезийному ролевому экшену Diablo IV, однако многие поиграть до сих пор не могут — причём не только в сервисе Valve. Источник изображения: Steam (King of the West)

Источник: 3dnews.ru