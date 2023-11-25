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«Ошибка 300201» не даёт поиграть в Diablo IV ни пользователям пробной версии, ни покупателям — Blizzard не может решить проблему уже третий день

Вместе с осенней распродажей в Steam на днях начался период бесплатного доступа к фэнтезийному ролевому экшену Diablo IV, однако многие поиграть до сих пор не могут — причём не только в сервисе Valve. Источник изображения: Steam (King of the West)
Источник: 3dnews.ru

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