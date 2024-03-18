Ошибка в Bcachefs, приводящая к разрушению ФС при использовании нескольких устройств

В ядре Linux 6.7 обнаружена достаточно серьёзная ошибка в логике работы файловой системы Bcachefs, проявляющаяся в конфигурациях с несколькими устройствами хранения при использовании новых версий инструментов для создания ФС. Проблема выражается в том, что возможно создать ситуацию, когда ФС попробует обновить версию, это не будет завершено, после чего ядро может попробовать сделать версию ФС более старой — и в результате такого взаимодействия может произойти серьёзное разрушение ФС.

На данный момент всем пользователям Bcachefs с более чем одним устройством рекомендуется обновиться до ядра 6.8, потому что предложенные исправления не приняты в ветку 6.7 из-за несоответствия требованиям сопровождающих (исправления разных проблем присланы одним pull-запросом без разделения на отдельные патчи). Со временем будет реализован механизм рескана ФС для перестроения деревьев из метаданных inode, обеспечивающий восстановление даже в таких ситуациях.



Источник: opennet.ru