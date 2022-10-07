Ошибка в ядре Linux 5.19.12, потенциально способная повредить экраны на ноутбуках с GPU Intel

В наборе исправлений к графическому драйверу i915, включённому в состав ядра Linux 5.19.12, выявлена критическая ошибка, потенциально способная привести к повреждению жидкокристаллических экранов (случаи повреждений, произошедшие из-за рассматриваемой проблемы, пока не зафиксированы, но гипотетически возможность повреждения не исключается сотрудниками Intel). Проблема затрагивает только ноутбуки с графической подсистемой Intel, на которых используется драйвер i915. Проявление ошибки отмечено на некоторых ноутбуках Lenovo, Dell, Thinkpad и Framework.

Ошибка проявляется в виде интенсивного яркого белого мигания на экране сразу после загрузки драйвера i915, которое сравнивается столкнувшимися с проблемой пользователями со световыми эффектами на рейв вечеринках 90-х годов. Отмеченное мерцание вызвано некорректными задержками при подаче питания на LCD-экран, что при длительном воздействии потенциально может привести к физическому повреждению жидкокристаллической панели. При невозможности выбрать в загрузчике другое ядро для временного блокирования проблемы рекомендуется указать при загрузке параметр ядра «module_blacklist=i915» чтобы зайти в систему и выполнить обновление пакета с ядром или откатиться на прошлое ядро.

Ошибка связана с изменением логики разбора VBT (Video BIOS Tables), которое было добавлено только в выпуск ядра 5.19.12, все более ранние или более поздние версии, включая 5.19.11, 5.19.13 и 6.0.0, проблеме не подвержены. Ядро 5.19.12 было сформировано 28 сентября, а корректирующий выпуск 5.19.13 был опубликован 4 октября. Из основных дистрибутивов ядро 5.19.12 успели доставить пользователям в Fedora Linux, Gentoo и Arch Linux. Стабильные выпуски Debian, Ubuntu, SUSE и RHEL поставляются с более ранними ветками ядра.



Источник: opennet.ru