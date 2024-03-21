Основан проект Redict, который будет развивать форк СУБД Redis

В ответ на изменение лицензии на СУБД Redis создан форк, который будет распространяться под именем Redict и продолжит развитие кодовой базы, соответствующей выпуску Redis 7.2.4, последнему под лицензией BSD. Redict можно будет использовать как прозрачную замену Redis 7.2.4, но совместимости с будущими версиями Redis, которые будут формироваться под проприетарной лицензией не гарантируется.

Форк основал Дрю ДеВолт (Drew DeVault), автор пользовательского окружения Sway, языка программирования Hare, почтового клиента Aerc и платформы совместной разработки SourceHut. К работе над форком присоединился Хельвенн Моннье (Haelwenn Monnier), автор браузера BadWolf (на базе WebKitGTK) и платформы Pleroma для развёртывания федеративных социальных сетей.

Лицензия на код Redict изменена с BSD на GPLv3 (старый код остался под лицензией BSD, но все новые изменения в Redict будут вноситься под лицензией GPLv3). Таким образом проект Redict сможет переносить исправления, публикуемые компанией Redis Inc для старых версий Redis под лицензией BSD, но исправления и изменения, созданные для Redict под лицензией GPLv3, не получится перенести в Redis. Проект также не будет требовать от разработчиков подписания соглашения о передаче имущественных прав на код, что в случае намерения изменить лицензию в будущем потребует согласования данного шага с каждым из разработчиков.



Источник: opennet.ru