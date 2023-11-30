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Основатель NVIDIA заявил, что США потребуется до 20 лет для достижения независимости по поставкам чипов

Усилия властей США по достижению суверенитета в сфере поставок полупроводниковых компонентов, по мнению бессменного руководителя и основателя NVIDIA Дженсена Хуанга (Jensen Huang), принесут свои плоды на промежутке от десяти до двадцати лет. При этом санкции против Китая порождают десятки потенциальных конкурентов NVIDIA. Источник изображения: NVIDIA
Источник: 3dnews.ru

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