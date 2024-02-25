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Основатель TSMC не считает, что бум ИИ потребует строительства десятков новых предприятий

Глава компании OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman), если верить публикациям в прессе, намеревается привлечь триллионы долларов США на строительство дополнительных предприятий, способных выпускать ускорители вычислений. Основатель TSMC Моррис Чан (Morris Chang) убеждён, что реальные потребности отрасли в расширении производственных мощностей несколько ниже. Источник изображения: TSMC
Источник: 3dnews.ru

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