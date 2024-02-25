Основатель TSMC не считает, что бум ИИ потребует строительства десятков новых предприятий

Глава компании OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman), если верить публикациям в прессе, намеревается привлечь триллионы долларов США на строительство дополнительных предприятий, способных выпускать ускорители вычислений. Основатель TSMC Моррис Чан (Morris Chang) убеждён, что реальные потребности отрасли в расширении производственных мощностей несколько ниже. Источник изображения: TSMC

Источник: 3dnews.ru