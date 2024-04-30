Основателя Binance приговорили к четырем месяцам тюрьмы — биткоин отреагировал падением

Основатель крупнейшей в мире криптобиржи Binance и её бывший гендиректор Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) приговорен к 4 месяцам тюрьмы за неспособность обеспечить надлежащие меры по противодействию отмыванию денег. Бывший глава Binance ранее признался в том, что позволял клиентам переводить деньги в нарушение санкций США. Криптовалютный рынок отреагировал на новость о приговоре спадом. Источник изображения: Kanchanara/Unsplash

Источник: 3dnews.ru