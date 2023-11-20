От 195 кликов за 30 секунд: киберспортсмены в России будут сдавать нормативы по скорости нажатий левой кнопки мыши

Министерство спорта Российской Федерации обнародовало приказ с изменёнными стандартами подготовки киберспортсменов. В документе, находящемся на стадии публичного обсуждения, прописаны нормативы по количеству нажатий левой клавиши мыши и не только. Источник изображения: Shutterstock

Источник: 3dnews.ru