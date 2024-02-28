От отмены сделки между NVIDIA и Arm выиграли все, объяснил американский регулятор

Долгие попытки NVIDIA согласовать сделку по покупке Arm в 2022 году привели к тому, что она развалилась «из-за существенных трудностей регуляторного характера». Выступая на конференции Bloomberg на этой неделе, председатель Федеральной комиссии США по торговле (FTC) Лина Хан (Lin Khan) заявила, что такой исход заставил обе компании уделять больше внимания инновациям, и в конечном итоге пошёл на пользу. Источник изображения: Unsplash, Ian Hutchinson

Источник: 3dnews.ru