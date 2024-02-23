От сокращения в Cisco оказались не застрахованы даже руководители высшего звена

Американский поставщик сетевого оборудования корпоративного класса Cisco приступил к сокращению рабочих мест, о котором было объявлено в ходе последнего квартального отчёта, пишет The Register. Эта мера, проводимая в рамках реструктуризации, призвана перенаправить усилия компании на более перспективные направления. Всего Cisco намерена сократить около 5 % штата или около 4250 сотрудников. Предыдущее крупное сокращение компания инициировала чуть больше года назад. От проводимого в Cisco сокращения не застрахованы и представители высшего звена руководства. В числе подлежащих увольнению оказалась Мария Мартинес (Maria Martinez), главный операционный директор с мая 2021 года, чья должность была упразднена в рамках реструктуризации.

Источник: 3dnews.ru