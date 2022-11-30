Открыт исходный код движка от игры «Приключения капитана Блада». Игра создана в жанре «hack and slash» по мотивам произведений Рафаэля Сабатини и повествует о приключениях главного героя этих произведений, капитана Питера Блада. Действие игры разворачивается в средневековой новой Англии.

Игровой движок является сильно изменённой версией движка Storm 2.9, который был открыт в 2021 году. Движок написан на C++ и в настоящий момент поддерживает только платформу Windows, графический API DirectX 9 и физический движок PhysX 2.8. Код открыт под лицензией GPLv3.