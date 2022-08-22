Открыт код HDDSuperClone, программы для копирования информации с неисправных жестких дисков

Открыты исходные тексты программы для копирования информации с неисправных жестких дисков — HDDSuperClone, которая позволяет извлечь с диска сохранившиеся данные в условиях возникновения ошибок при чтении или выхода из строя отдельных магнитных головок. В качестве причины открытия исходных текстов упоминается отсутствие времени для поддержания проекта. Код открыт под лицензией GPLv2 (лицензия упомянута внутри файлов с кодом). Код опубликован в tar-архиве, но энтузиастами на GitHub уже создан репоизторий, в котором планируют продолжить развитие проекта.

Изначально проект поставлялся в бинарных сборках под соглашением EULA и развивался в качестве продвинутой альтернативы утилите GNU ddrescue, расширяющей её возможностями, ранее доступными только в аппаратных системах клонирования сбойных дисков, таких как DeepSpar DDI4 и RapidSpar. HDDSuperClone поддерживает импорт и экспорт файлов с журналами ddrescue, что позволяет при необходимости переключаться между этими двумя утилитами.

Открытый код охватывает в том числе и платную Pro-версию, в которой доступны следующие возможности:

Режимы прямого доступа «Direct AHCI» и «Direct USB», позволяющие адаптивно сбрасывать или перезапускать по питанию нестабильно работающие накопителей в случае их зависания.

Режим «Virtual Driver», который позволяет копировать не весь диск, а только те сектора на которых располагаются нужные данные.

Возможность доступа к накопителю с использование виртуального диска, имеющего другой размер логических секторов, что может быть полезным для возвращения оригинального размера логических секторов на диске, доступ к которому осуществляется через интерфейс SATA, но который изначально использовался с интерфейсом USB.

Поддержка клонирования и создания образов накопителей SAS (SCSI), в которых используется 520 байт на сектор, и сохранение результата в образ или на другой диск, в которых используется 512 байт на сектор.

Функция анализа состояния диска.

Поддержка размеров секторов, отличных от 512 байт, и возможность настройки размера блока для оптимизации работы с bad-секторами на дисках, в которых используются секторы, размером 4096 байт.

Режим быстрого пропуска, в котором применяется более агрессивных алгоритм обхода повреждений на дисках и игнорирования сбойных магнитных головок.

Поддержка использования данных, возвращаемых интерфейсом ATA, для пометки проблемных секторов.

Источник: opennet.ru