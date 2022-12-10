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Открыт код исходной реализации языка PostScript

Музей компьютерной истории получил разрешение от компании Adobe на публикацию исходных текстов одной из первых реализаций технологии печати PostScript, выпущенной в 1984 году. Технология PostScript примечательна тем, что выводимая на печать страница описывается на специальном языке программирования и документ PostScript представляет собой программу, интерпретируемую при выводе на печать.

Опубликованный код написан на языке Си и теперь доступен для загрузки (zip-архив) под лицензией CHM Software License Agreement. Реализация среди прочего включает код хинтинга шрифтов, который лёг в основу алгоритма, обеспечивающего высокое качество отрисовки шрифтов в разных разрешениях, долгое время являвшегося коммерческой тайной Adobe, раскрытой только в 2010 году.

Источник: opennet.ru

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