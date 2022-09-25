Открыт код системы распознавания и перевода речи Whisper

Проект OpenAI, занимающийся развитием общедоступных проектов в области искусственного интеллекта, опубликовал наработки, связанные с системой распознавания речи Whisper. Утверждается, что для речи на английском языке система обеспечивает уровни надёжности и точности автоматического распознавания близкие к распознаванию человеком. Открыты код эталонной реализации на базе фреймворка PyTorch и набор уже обученных моделей, готовых для использования. Код открыт под лицензией MIT.

Для обучения модели использованы 680 тысяч часов речевых данных, собранных из нескольких коллекций, охватывающих разные языки и тематические области. Около 1/3 задействованных при обучении речевых данных приходятся на языки, отличные от английского. Предложенная система корректно обрабатывает такие ситуации, как произношение с акцентом, наличие фоновых шумов и применение технического жаргона. Кроме транскрипции речи в текст, система также может переводить речь с произвольного языка на английский язык и определять появление речи в звуковом потоке.

Модели сформированы в двух представлениях: модель для английского языка и многоязычная модель, поддерживающая в том числе русский, украинский и белорусский языки. В свою очередь, каждое представление делится на 5 вариантов, отличающихся размером и числом охваченных в модели параметров. Чем больше размер, тем больше точность и качество распознавание, но и выше требования к размеру видеопамяти GPU и ниже производительность. Например, минимальный вариант включает 39 млн параметров и требует 1 ГБ видеопамяти, а максимальный включает 1550 млн параметров и требует 10 ГБ видеопамяти. Минимальный вариант быстрее максимального в 32 раза.

В системе используется архитектура нейронной сети «Transformer», включающая взаимодействующие друг с другом кодировщик и декодировщик. Звук разбивается на 30-секундные отрывки, которые преобразуются в log-Mel-спектограмму и передаются кодировщику. Результат работы кодировщика направляется в декодировщик, который предсказывает текстовое представление, смешанное со специальными токенами, позволяющими в одной общей модели решать такие задачи, как определение языка, учёт хронологии произношения фраз, транскрипция речи на разных языках и перевод на английский язык.



Источник: opennet.ru