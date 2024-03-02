Открыта серверная часть сервиса Ente, развивающего альтернативу Google Photos

Стартап Ente, развивающий одноимённый сервис для конфиденциального хранения фотографий, объявил об открытии исходного кода серверной части своей платформы, в дополнение к ранее открытым клиентским и мобильным приложениям. Опубликованный код позволяет развернуть на своих мощностях сервис хранения и обмена фотографиями, напоминающий Google Photos и Apple Photos. Код серверной части написан на языке Go и распространяется под лицензией AGPLv3. Клиентские приложения написаны на TypeScript и Dart c использованием Flutter и подготовлены для Linux, Windows, macOS, iOS и Android. Также доступен web-интерфейс.

Отличительной особенностью Ente является возможность использования сквозного шифрования для защиты информации на случай компрометации хранилища, что позволяет использовать не заслуживающих доверия провайдеров, не опасаясь утечки конфиденциальной информации. Криптографические функции построены поверх библиотеки Sodium. Используются такие алгоритмы, как Argon2 1.3 для хэширования, X25519 для обмена ключами, XSalsa20 и XChaCha20 для шифрования и Poly1305 MAC для аутентификации. Используемые в проекте криптографические алгоритмы и исходный код прошли независимые аудиты, проведённые компаниями Cure53 и Fallible.

В сервисе хранения фотографий поддерживается выборочное предоставление доступа к отдельным изображениям и создание совместных альбомов, к которым могут обращаться несколько пользователей. Загрузка в хранилище может производиться в фоновом режиме. Поддерживается импорт и экспорт для разных систем. В качестве СУБД применяется PostgreSQL. Для обеспечения надёжности хранения информация может реплицироваться в несколько независимых хранилищ.

При желании поверх Ente можно организовать хранение и других типов данных — сервис хранения фотографий одна из прикладных надстроек. Например, компонент Ente Auth может использоваться для создания программ-аутентификаторов, похожих на Authy, применяемых для хранения кодов двухфакторной аутентификации и поддерживающих резервное копирование кодов в облаке и синхронизацию между разными устройствами. Ente Auth и Ente Photos используют общий серверный код.