Открыта вторая по близости к Земле чёрная дыра, и она оказалось рекордно большой

Удивительно, но в относительной близости к Земле скрывалась необычно большая чёрная дыра звёздной массы. Открытие сделано на основе данных европейского астрометрического спутника «Гайя» (Gaia). В двойной системе вместе со звездой-гигантом обнаружена чёрная дыра массой 33 солнечных масс. Это самый крупный такого рода объект, обнаруженный в Млечном Пути и это вторая по близости к Земле чёрная дыра в нашей галактике. Художественное представление системы Gaia BH3. Источник изображений: ESA

Источник: 3dnews.ru