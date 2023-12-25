Отложенный из-за Starfield масштабный мод Fallout: London получил точную дату релиза

Команда энтузиастов The Folon Team назвала точную дату релиза своей масштабной модификации Fallout: London для постапокалиптического шутера Fallout 4 от Bethesda Game Studios. Специально для этого разработчики выпустили 13-минутное геймплейное видео. Источник изображения: The Folon Team

Источник: 3dnews.ru