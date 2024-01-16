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Отменена программа развития ОС Fuchsia для рабочих станций

Из репозитория проекта Chromium удалены компоненты, необходимые для сборки браузера Chrome для операционной системы Fuchsia. Отмечается, что поддержка Fuchsia в Chrome была экспериментом, который теперь прекращён. Отдельно указано, что причиной прекращения поддержки является сворачивание программы по развитию Fuchsia для рабочих станций. Поддержка браузерных компонентов WebEngine и WebRunner для Fuchsia будет продолжена, но отдельный полноценный браузер Chrome поставляться не будет. Вероятно дальнейшее развитие Fuchsia будет сосредоточено только на потребительских устройствах, таких как системы домашней автоматизации, умные фоторамки и колонки.

Fuchsia базируется на микроядре Zircon, основанном на наработках проекта LK, расширенного для применения на различных классах устройств, включая смартфоны и персональные компьютеры. Zircon расширяет LK поддержкой процессов и разделяемых библиотек, уровнем пользователя, системой обработки объектов и моделью обеспечения безопасности на основе capability. Драйверы реализуются в виде работающих в пространстве пользователя динамических библиотек, загружаемых процессом devhost и управляемых менеджером устройств (devmg, Device Manager).

Для Fuchsia подготовлен собственный графический интерфейс, написанный на языке Dart с использованием фреймворка Flutter. Проектом также развиваются фреймворк для построения интерфейсов пользователя Peridot, пакетный менеджер Fargo, стандартная библиотека libc, система рендеринга Escher, Vulkan-драйвер Magma, композитный менеджер Scenic, файловые системы MinFS, MemFS, ThinFS (FAT на языке Go) и Blobfs, а также менеджер разделов FVM. Для разработки приложений предоставляется поддержка языков C/C++, Dart, в системных компонентах также допускается использование Rust, в сетевом стеке Go, а в системе сборки язык Python.

В процессе загрузки используется системный менеджер, включающий appmgr для создания начального программного окружения, sysmgr для формирования загрузочного окружения и basemgr для настройки пользовательского окружения и организации входа в систему. Для обеспечения безопасности предлагается продвинутая система sandbox-изоляции, в которой новые процессы не имеют доступа к объектам ядра, не могут выделять память и не могут запускать код, а для доступа к ресурсам применяется система пространств имён, определяющая доступные полномочия. Платформа предоставляет фреймворк для создания компонентов, представляющих собой программы, запускаемые в своём sandbox, которые могут взаимодействовать с другими компонентами через IPC.

Источник: opennet.ru

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