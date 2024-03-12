Отменённый электромобиль Apple должен был получить процессор, эквивалентный четырём M2 Ultra

Apple отменила проект «Титан» по созданию автомобиля после десяти лет разработки и миллиардов потраченных долларов, однако планы компании были весьма амбициозны. Среди них — создание необходимого для системы продвинутого автономного вождения чип, по производительности равный четырём мощнейшим процессорам M2 Ultra. Источник изображения: Apple

Источник: 3dnews.ru