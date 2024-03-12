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Отменённый электромобиль Apple должен был получить процессор, эквивалентный четырём M2 Ultra

Apple отменила проект «Титан» по созданию автомобиля после десяти лет разработки и миллиардов потраченных долларов, однако планы компании были весьма амбициозны. Среди них — создание необходимого для системы продвинутого автономного вождения чип, по производительности равный четырём мощнейшим процессорам M2 Ultra. Источник изображения: Apple
Источник: 3dnews.ru

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