Отправка октокоптера на Титан отложена на год — у NASA на проект нет денег

На днях совет NASA по планетарным миссиям постановил отсрочить работы по проекту «Стрекоза» (Dragonfly). Проект предусматривал запуск к спутнику Сатурна Титану октокоптера в 2027 году для активного изучения химического состава атмосферы и пород этой землеподобной луны. Работы по проекту будут заторможены, а запуск аппарата в космос перенесён на один год. Источник изображения: NASA

Источник: 3dnews.ru