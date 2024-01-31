«Отряд самоубийц: Конец Rocksteady»: блогер показал 9 лет разницы между Suicide Squad: Kill the Justice League и Batman: Arkham Knight

Batman: Arkham Knight вышла уже почти девять лет назад, но до сих пор может дать прикурить современным релизам, что продемонстрировал блогер NikTek на примере выходящей в ближайшие дни Suicide Squad: Kill the Justice League. Источник изображения: Steam (Otacon オタク)

Источник: 3dnews.ru