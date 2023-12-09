Отставка главы OpenAI Сэма Альтмана была результатом накопившихся противоречий с советом директоров

В ноябре причастное к миру информационных технологий сообщество с замиранием сердца следило за событиями вокруг стартапа OpenAI, создавшего ChatGPT, поскольку конфликт совета директоров с генеральным директором Сэмом Альтманом (Sam Altman) привёл к отставке последнего, но после переговоров он был восстановлен в должности. Как можно догадаться, к отставке Альтмана привёл не единичный инцидент, а копившиеся месяцами противоречия в руководстве компании. Источник изображения: OpenAI

Источник: 3dnews.ru