Отзыв продукции Tesla в Южной Корее затронул все машины, проданные на местном рынке

Регулирующие органы различных стран, на рынках которых официально представлена продукция Tesla, поразительно единодушно принялись склонять компанию к обновлению программного обеспечения с целью повышения безопасности одноимённых электромобилей. Вслед за США и КНР, отзывная кампания по обновлению бортового ПО электромобилей Tesla запущена и в Южной Корее. Источник изображения: Tesla

Источник: 3dnews.ru