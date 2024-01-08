Oxide Cloud Computer: переизобретая облако

Публичные облака очень популярны, но не всегда в должной мере отвечают поставленным целям и задачам компании. В то же время, классическая серверная инфраструктура дорога в содержании, хлопотна в настройке и не всегда безопасна — не в последнюю очередь, из-за фрагментированности программных и аппаратных архитектур, уходящей корнями в далёкое прошлое. Компания Oxide Computer заявила, что разработанная ею интегрированная платформа должна вернуть компьютерным системам нового поколения холизм, присущий самым ранним вычислительным решениям, когда аппаратное и программное обеспечение создавалось совместно и взаимным учётом особенностей.

Источник: 3dnews.ru