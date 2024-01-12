Падение экспорта российских IT-решений ускоряется, но потенциал для роста всё равно есть

Как сообщает «Коммерсантъ», российским IT-разработчикам не удалось компенсировать потери от закрытия западных рынков работой ближнем зарубежье и в «дружественных» странах Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии (ЮВА). Более того, по оценкам аналитиков, в 2023 году падение IT-экспорта ускорилось, снижение составило 44–47 %, до $3,1–3,3 млрд с $5,8 млрд в 2022 году. Наибольшую роль в экспорте российских IT-решений сейчас играют традиционные рынки ближнего зарубежья (Казахстан, Узбекистан, Беларусь) и Ближний Восток (в первую очередь ОАЭ), сообщил технический директор «Яков и партнеры Digital». По его словам, в странах Персидского залива пользуются спросом AI/ML-решения. Он отметил потенциал экспорта IT-услуг в страны Африки и Латинской Америки, а также в Индию, но там пока по факту объём заказов пока невелик.

Источник: 3dnews.ru