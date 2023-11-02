Падение квартальной выручки Qualcomm на 24 % не помешало росту курса акций на фоне оптимистичного прогноза

Квартальный отчёт корпорации Qualcomm стал примером ситуации, когда неудачи прошедшего отчётного периода отходят на второй план для инвесторов, если те видят впереди оптимистичные сигналы. Прогноз на текущий квартал подразумевает выручку в диапазоне от $9,1 до $9,9 млрд, что выше ожиданий рынка, и в результате акции компании после закрытия торгов выросли на 3,83 %. Источник изображения: Qualcomm

Источник: 3dnews.ru