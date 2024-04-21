Палата представителей Конгресса США приняла новый законопроект о блокировке TikTok, и в этот раз его одобрят в Сенате

Палата представителей Конгресса США одобрила ещё один законопроект, согласно которому видеосервис TikTok будет заблокирован на территории США в случае отказа от его продажи китайской материнской компанией ByteDance. Источник изображения: Solen Feyissa/unsplash.com
Источник: 3dnews.ru
Палата представителей Конгресса США одобрила ещё один законопроект, согласно которому видеосервис TikTok будет заблокирован на территории США в случае отказа от его продажи китайской материнской компанией ByteDance. Источник изображения: Solen Feyissa/unsplash.com