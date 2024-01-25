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Palworld привлекла внимание Nintendo — The Pokemon Company проверит «покемонов с пушками» на нарушение авторских прав

Споры, является ли сенсационный симулятор выживания Palworld добросовестной пародией «Покемонов» или актом плагиата, не утихают с самого релиза, однако The Pokemon Company (TPC) ситуацию не комментировала. До недавних пор. Источник изображения: DeviantArt (thorofi)
Источник: 3dnews.ru

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