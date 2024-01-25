Palworld привлекла внимание Nintendo — The Pokemon Company проверит «покемонов с пушками» на нарушение авторских прав

Споры, является ли сенсационный симулятор выживания Palworld добросовестной пародией «Покемонов» или актом плагиата, не утихают с самого релиза, однако The Pokemon Company (TPC) ситуацию не комментировала. До недавних пор. Источник изображения: DeviantArt (thorofi)

Источник: 3dnews.ru