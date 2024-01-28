Palworld стала второй игрой в истории с пиковым онлайном в Steam более 2 млн человек

Вышедшая в раннем доступе 19 января Palworld преодолела ещё один впечатляющий рубеж. Несколько дней назад в симулятор одновременно играли 1 864 421 пользователей Steam. Теперь же стало известно, что позднее этот показатель превысил 2 млн одновременных игроков, что является вторым результатом за всю историю сервиса. Источник изображения: Pocketpair

Источник: 3dnews.ru