Palworld вышла на третье место по пиковому онлайну в истории Steam и достигла 6 млн проданных копий — с запуска прошло четыре дня

Мультиплеерный симулятор выживания Palworld про сбор «покемонов с пушками» и не думает сбавлять обороты: за прошедшие сутки первый игровой хит 2024 года достиг новых вершин продаж и популярности в Steam. Источник изображения: Steam (BLASTER)

Источник: 3dnews.ru