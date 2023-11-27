Paru 2.0.0

После долгой тишины обновился Paru — обёртка для pacman с интеграцией AUR.

Обновление содержит много крупных изменений, важных в основном продвинутым пользователям.

Репозитории PKGBUILD’ов

Основной особенностью данного релиза является возможность интеграции репозиториев PKGBUILD’ов, не основанных на AUR. Теперь можно добавить их в paru.conf:

[repo_name] Url = https://path/to/git/repo

Затем синхронизировать с помощью paru -Sy —pkgbuilds.

Также можно использовать Path = вместо Url =, чтобы задать путь на локальном диске.

Paru будет воспринимать такой репозиторий как источник PKGBUILD’ов наравне с AUR.

paru -S foo

Репозитории PKGBUILD’ов имеют более высокий приоритет, чем AUR. Они всё ещё могут использовать зависимости из AUR.

Также есть репозиторий PKGBUILD’ов, присутствующий по умолчанию, под названием . в текущем каталоге. Грубо говоря, есть следующие «невидимые строки» в paru.conf:

[.] Path = .

Это позволяет делать paru -S ./foo, где foo — имя пакета (не путь) в текущем каталоге. Это означает, что если у вас есть куча PKGBUILD’ов в каталоге, зависящих друг от друга, можно собрать один с помощью paru -S ./foo, и paru разрешит зависимости.

Ранее paru -U можно было также использовать для сборки PKGBUILD’а в текущем каталоге. Эта опция переименована в paru -B <dirs>… и теперь позволяет собирать несколько PKGBUILD’ов за раз.

Chroot

—chroot теперь работает и без локальных репозиториев, хотя с ними всё ещё работает лучше.

—interactive

paru foo всегда использовалось для интерактивного поиска и установки. Теперь также есть ключ —interactive, работающий с другими операциями.

paru foo — синоним для paru -S —interactive foo.

paru -R —interactive foo используется для интерактивного удаления.

paru -Ss/-Qs —interactive foo выдаст интерактивный запрос, а затем напечатает выбранные пакеты, чтобы можно было перенаправить вывод в другую команду.

Источник: linux.org.ru